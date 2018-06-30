Центр Хруничева вернется к созданию ракеты-носителя среднего класса «Ангара-А3»

Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева вернется к производству ракеты-носителя «Ангара-А3».

Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин у себя в Facebook. Сроки создания ракеты-носителя не уточняются.

«Завод выполнит все заказы на "Протон-М", а потом перейдет на серийный выпуск современной "Ангары" в легком, среднем и тяжелом классе», - написал он.

«Ангара» – семейство унифицированных ракет-носителей легкого («Ангара-1.2»), среднего («Ангара-А3») и тяжелого («Ангара-А5», «Ангара-А7») классов грузоподъемностью от 1 до 35 тонн.

С помощью этих ракет можно выводить на любую орбиту спутники, корабли, автоматические межпланетные станции. Первый полет ракеты данного семейства состоялся в июле 2014 года.