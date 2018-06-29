Новейший ледокол «Александр Санников» отправится в свой первый поход

Церемония подъема российского флага состоялась на новом ледоколе «Александр Санников» в Санкт-Петербурге. В состав арктического флота вошел самый современный и мощный дизель-электрический ледокол в стране.

При меньших размерах «Александр Санников» не уступает своим атомным собратьям по мощности двигателей - почти 22 мегаватта, и превосходит их по маневренности: он может разворачиваться на 360 градусов на одном месте.

На испытаниях ледокол показал скорость, большую, чем была заявлена производителем. За счет автоматизации судовых систем удалось почти вдвое сократить экипаж «Александра Санникова» - его обслуживают всего 19 человек.

Для них, кстати, на ледоколе созданы максимально комфортные условия. Например, в поручнях проложены обогревающие электрокабели, чтобы руки не мерзли. А на палубе разместили особые установки для подачи теплого воздуха, чтобы команда могла комфортно работать на ледоколе даже в 50-градусный мороз.

К Судно построено по заказу компании «Газпром нефть» для проводки танкеров по северному морскому пути. Новый ледокол обеспечит круглогодичную работу отгрузочного терминала «Ворота Арктики», расположенного в акватории Обской губы.

«Мы видим в этом регионе колоссальный ресурсный потенциал, мы возможно раньше других увидели эту возможность, сделали на этом ставку. И тот кто первый, естественно имеет возможность выбора. Кроме того, решение таких предельных по сложности задач, закаляет в нас менталитет победителя, которым все по плечу», - рассказал телеканалу «Звезда» первый заместитель генерального директора ПАО «Газпром нефть» Вадим Яковлев.

Для «Газпром нефти» будет построено еще одно судно этого же проекта. Оно будет так же технически совершенен, как и «Александр Санников» - оснащен уникальной системой «автопилота» и спроектирован по технологии «нулевого выброса», когда все отходы остаются на борту. Но самое главное – благодаря особой форме корпуса судно не давит лед, а разрезает его, поэтому способно пройти через торосы толщиной до двух метров. Продемонстрировать эти навыки ледоколу предстоит уже очень скоро – «Александр Санников» готовится к первому походу в Арктику.