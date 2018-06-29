Богиня войны: гаубица «Мста-Б» за 60 секунд

Буксируемая 152-миллиметровая гаубица «Мста-Б» создана для уничтожения артиллерийских батарей, разрушения оборонительных сооружений, подавления пунктов управления, живой силы, огневых средств, вооружения и военной техники.

Дальность стрельбы - до 28 километров 900 метров (активно-реактивный осколочно-фугасный снаряд).

Гаубица способна применять в том числе новейшие высокоточные снаряды «Краснополь», с помощью которых в Сирии в январе текущего года были уничтожены боевики, ранее атаковавшие авиабазу «Хмеймим».

Расчет - восемь человек. Для повышения скорострельности и снижения утомляемости номеров расчета орудие оснащено двумя пружинными досылателями броскового типа для досылки снарядов и зарядов.

Штатным средством транспортировки является армейский грузовой автомобиль Урал-4320. При этом подрессорный ход орудия позволяет транспортировать его со скоростью до 80 километров в час по шоссе и до 20 километров в час по пересеченной местности.

Гаубицы стоят на вооружении нескольких стран, применялись в нескольких вооруженных конфликтах.