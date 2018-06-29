В России могут возродить производство МиГ-АТ

Министерство обороны рассматривает возможность возобновления производство учебно-тренировочного самолета МиГ-АТ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального конструктора - вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергей Коротков.

«Минобороны рассматривает возможность для использования этого самолета как базового для основной подготовки. Старых самолетов нет, есть ресурсные показатели самолета», - сказал Коротков.

МиГ-АТ - учебно тренировочный самолет ОКБ МиГ, который создавался для замены Аэро Л-29 и Л-39. Первый полет машина совершила в 1996 году. Однако, после проигрыша в конкурсе самолету Як-130 и не найдя зарубежных спонсоров, проект был свернут.