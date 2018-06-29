Вертолет Ка-62 пойдет в серию в следующем году

Серийное производство многоцелевого гражданского вертолета Ка-62 начнется в 2019 году. Об этом сообщил управляющий директор ПАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» Юрий Денисенко.

«В соответствии с утвержденным холдингом "Вертолеты России" планом, предприятие должно провести сертификацию вертолета в 2018-2019 годах и начать серийное производство», - заявил Денисенко.

Сейчас на машине доработаны и усилены конструкции корпуса рулевого винта и хвостового оперения, а также установлена трансмиссия типовой конструкции. В настоящий момент специалисты ААК «Прогресс» холдинга «Вертолеты России» готовят три летных образца к предварительным летным испытаниям. В ходе них будет проведена проверка бортовых систем машины, выполнены виброчастотные работы и, при необходимости, произведена доводка.

Реализации проекта Ка-62 началась в 2012 году. Это российский перспективный многоцелевой вертолёт, разработанный ОАО «Камов» на основе военного Ка-60. Он проектировался как гражданская модификация этого многоцелевого военно-транспортного вертолёта с сохранением конструктивных особенностей военной модели, в том числе и двигателей РД-600. 25 мая 2017 года. Первый полноценный полет вертолет Ка-62 совершил на летно-испытательной станции Арсеньевского завода «Прогресс».

ПАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина» –— авиастроительная компания, расположенная в городе Арсеньеве Приморского края, одно из крупнейших предприятий аэрокосмической промышленности России. Входит в холдинг АО «Вертолёты России». Сегодня визитной карточкой ААК «Прогресс» являются выпускаемые по заказам Министерства обороны России боевые вертолёты Ка-52 «Аллигатор» разработки ОКБ Камова.