Минобороны получит четыре новых спутника

Ракетно-космический центр «Прогресс» государственной корпорации «Роскосмос» изготавливает четыре космических аппарата картографирования и дистанционного зондирования Земли для ВКС России. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

«Важно отметить, что модернизация спутников осуществляется с использованием отечественной элементной базы», - отметил глава оборонного ведомства на еженедельном селекторном совещании с руководством Вооруженных Сил.

Одним из вопросов «селектора» стало создание и поддержание орбитальной группировки космических аппаратов военного назначения. По словам министра, на очередных совещаниях будет обсуждаться выполнение предприятием взятых на себя обязательства.

Акционерное общество «Ракетно-космический центр «Прогресс» (АО «РКЦ «Прогресс») — российское ракетно-космическое предприятие, одно из ведущих предприятий российской ракетно-космической промышленности. Создано в 1996 году путём слияния Центрального специализированного конструкторского бюро (ЦСКБ) и Самарского завода «Прогресс».