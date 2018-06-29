Шойгу: восемь стратегических ракетоносцев будут отремонтированы до конца года

«Туполев» отремонтирует до конца года восемь стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

«До конца года планируется отремонтировать восемь таких самолетов. В результате мы сможем продлить сроки эксплуатации стратегических ракетоносцев и повысить их боевые возможности», - сказал министр.

По словам министра, эти ракетоносцы являются важной составляющей ядерной триады России, поэтому крайне важно качественно и в срок провести их ремонт и модернизацию.

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности. Вооружение - крылатые ракеты большой дальности с ядерной боевой частью.

Ту-95 создан на пике холодной войны как ответ на появление в США бомбардировщика Convair B-36. Самолет адаптирован под применение новейших крылатых ракет и способен совершать их пуск, не заходя в зону действия ПВО противника.