Борисов раскрыл подробности о новейшем ледоколе «Лидер»

По словам Борисова, ключевые критерии при выборе площадки - минимальность затрат и гарантированные сроки работ.

«Специалисты рассмотрят заполненные материалы и по совокупности критериев не позднее середины июля мы выберем верфь, которая будет строить "Лидер"», - сказал Борисов журналистам в пятницу в ходе рабочей поездки на Дальний Восток вместе с новым замминистра обороны Алексеем Криворучко.

В ходе визита Борисов осмотрел цеха и стройплощадки завода, который должен стать базой для строительства крупнотоннажных судов, в том числе ледового класса.

«Реализуется две очереди. До 2019 года возможности комплекса будут позволять обрабатывать до 90 тысяч тонн металла, а к 2024 года, с вводом второй очереди - плюс 240 тысяч тонн. Итого - 330 тысяч тонн металла. Производства такого в России нет, и я считаю, что это огромное достижение для Дальнего Востока и для России в целом», - рассказал борисов.

По словам Борисова, первую очередь строительства верфи должны завершить уже в следующем году, вторую - к 2024 году. Это позволит строить суда длиной 350 метров и водоизмещением 250 тысяч тонн.

Предприятие будет выпускать ледоколы, танкеры, а также части буровых и добывающих платформ.

На строительство ледокола «Лидер» претендует также Балтийский завод в Санкт-Петербурге, где в данный момент создаются три ледокола проекта 22220.

Главное преимущество атомного ледокола в сравнении с дизельными судами - потребление топлива. Эти суда способны ломать льды толщиной до двух метров, при этом расходуют в день всего несколько граммов ядерного топлива. При этом атомные ледоколы способны решать задачи, которые не под силу никаким другим ледокольным судам.

Ледокол «Лидер» сможет вести суда массой до 170 тысяч тонн со скоростью порядка 12 узлов в двухметровом льду, что обеспечит круглогодичную навигацию и вывоз углеводородов на восток.