СМИ: межконтинентальная ракета «Булава» принята на вооружение

Ракетный комплекс Д-30 с межконтинентальной баллистической ракетой Р-30 «Булава» принят на вооружение ВМФ России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Программа контрольных стрельб полностью и успешно выполнена, надежность "Булавы" подтверждена, что сняло все препятствия для принятия ракеты на вооружение», - заявил источник агентства.

Он уточнил, что принято решение и подписаны соответствующие документы о принятии ракетного комплекса на вооружение.

Р-30 «Булава» – российская твердотопливная баллистическая ракета комплекса Д-30, предназначенная для вооружения атомных подводных крейсеров стратегического назначения проекта 955 «Борей».

Ракета трехступенчатая. Масса двигателя первой ступени - 18,6 тонн, длина - 3,8 м. «Булава» способна нести 10 ядерных блоков индивидуального наведения с возможностью маневра по рысканию и тангажу. Общий забрасываемый вес составляет 1150 кг.