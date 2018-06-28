Стало известно, когда начнется крупносерийное производство АК-12 и АК-15

АО «Концерн Калашников» планирует начать крупносерийное производство автоматов АК-12 и АК-15 в следующем году, сообщает пресс-служба предприятия.

«В 2019 году запланирован выход на полноценное крупносерийное производство», - говорится в сообщении.

В сообщении также отмечено, что концерн обеспечен заказами от Министерства обороны и иностранных заказчиков на первые промышленные партии автоматов АК-12 и АК-15, которые концерн обязался поставить до конца 2018 года.

Принятие на вооружение было официально подтверждено российским военным ведомством в марте текущего года.

Ранее сообщалось, что первая партия автоматов поступит в российскую армию до конца 2018 года.

Наряду с АК-12 и АК-15 на вооружение поступят автоматы АЕК-971, которые получат подразделения спецназа.