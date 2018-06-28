Два новейших самолета Су-30СМ поступят на вооружение авиации Балтфлота

Передача многоцелевых истребителей в состав морской авиации флота состоится 3 июля в Калининградской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«После совершения многокилометрового перелета из города Ейска Краснодарского края в город Черняховск Калининградской области самолеты войдут в состав одной из эскадрилий авиабазы морской авиации Балтийского флота», - говорится в сообщении.

Экипажи самолётов прошли необходимое переобучение в Центре боевого применения и переучивания лётного состава морской авиации ВМФ в Ейске.

Сверхманевренный истребитель Су-30СМ поколения «4+» разработан компанией «Сухой», серийно производится корпорацией «Иркут». Вооружен 30-мм встроенной пушкой ГШ-301 со скорострельностью до 1,5 тысячи выстрелов в минуту. Способен нести управляемые ракеты классов «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», а также корректируемые авиабомбы. Истребитель предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе в ночное время суток и сложных метеорологических условиях.