В России создано стелс-покрытие для остекления боевых самолетов

Покрытие, снижающее радиолокационную заметность элементов остекления боевых самолетов, разработали в России. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации Ростех.

«Обнинское НПП "Технология", входящее в холдинг "РТ-Химкомпозит" Госкорпорации Ростех, разработало уникальную композицию материалов, которая при нанесении на авиационное остекление увеличивает поглощение радиолокационных волн в два раза», - говорится в сообщении.

Из-за низкого уровня поглощения радиолокационных волн остекление кабины пилота является одним из главных демаскирующих факторов самолета, уточнили в Ростехе. Для противодействия этому специалистами Государственного научного центра РФ «ОНПП "Технология" им. А.Г. Ромашина» создана наноразмерная металлооптическая композиция для авиационного остекления, которая позволяет ощутимо сократить радиус обнаружения самолета и тем самым повысить боевой потенциал и выживаемость боевой машины.