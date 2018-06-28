Ракетный комплекс «Авангард» поступит в войска в ближайшее время, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, целый ряд отечественных систем вооружения на годы, а, может быть, и на десятилетия, опережает зарубежные аналоги.

«В Южном военном округе на опытном дежурстве стоит новейший авиационный комплекс «Кинжал», как вы знаете. В ближайшее время в войска поступят ракетные комплексы межконтинентальной дальности "Авангард" и через год - «Сармат», - подчеркнул глава государства.

«Авангард» - российский подвижный грунтовый ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой. Является дальнейшим развитием проекта «Ярс» (РС-24 «Ярс») с новыми управляемыми боевыми блоками для прорыва противоракетной обороны.