Безусловный прорыв: какой будет российская подлодка пятого поколения

Контракты на создание двух новейших подлодок «Лада» с воздухонезависимой энергетической установкой планируют подписать в 2018 году. Строительство субмарин будет вестись на «Адмиралтейских верфях».

«Проект "Лада" является безусловным прорывом и улучшением технологий, которые существуют на традиционных дизельных подлодках. Конечно, определенная преемственность будет, все лучшее, что мы получим по "Ладе", мы вложим в новую большую неатомную подлодку, которая будет создана уже в рамках формирования следующего поколения», - сказал Рахманов.

Подводные лодки проекта 677 (шифр «Лада») — серия российских дизель-электрических подводных лодок (ДЭПЛ), разработанных в конце XX века в ЦКБ «Рубин». ВМФ РФ эксплуатирует Б-585 «Санкт-Петербург».

Ранее о том, что руководством флота принято решение продолжить строительство дизель-электрических подводных лодок типа «Лада» проекта 677 заявил командующий ВМФ РФ адмирал Владимир Королев.

Надводное водоизмещение кораблей этого класса не превышает 1,75 тыс. тонн, скорость хода в подводном положении превышает 20 узлов.