Расчеты начнут осваивать системы С-500 «Прометей» через несколько лет

Курсанты прошли полный курс обучения и выполнили требования учебного плана и учебных программ по 12 специальностям подготовки.

«Выпускникам Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны через несколько лет предстоит осваивать перспективные ЗРС С-500», - сообщили в Минобороны РФ.

В сообщении также отмечено, что к государственной итоговой аттестации допущены более 250 выпускников из числа курсантов.

В будущем им также предстоит осваивать ЗРС С-350 «Витязь», которые поступят в войска на смену С-300ПС.

В данный момент новейшей ЗРС на вооружении российской армии является С-400 «Триумф».

Ранее президент России Владимир Путин во время совещания с военачальниками и руководством оборонной промышленности подчеркнул необходимость совершенствования средств борьбы с высокоточным оружием, а также поручил подготовиться к серийному производству зенитной ракетной системы С-500.