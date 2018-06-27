Система защиты реактора атомного ледокола «Сибирь» испытана на Балтийском заводе

Баки предназначены для ослабления ионизирующего излучения активной зоны ядерных реакторов.

«Проверка герметичности баков проходила путем их заполнения водой высокой чистоты и создания давления внутри емкостей до восьми килограмм на квадратный сантиметр в течение определенного времени. Дополнительно использовался метод неразрушающего контроля: на швы наносился люминесцентный индикаторный состав.

Баки успешно выдержали испытания, после чего специалисты Балтийского завода начали монтаж трубопроводов и блоков биологической защиты ядерных реакторов ледокола.

Ледокол «Сибирь» - российский атомный ледокол проекта 22220. Судно было спущено на воду 22 сентября 2017 года. Длина ледоколов данной серии 173,3 метра, ширина — 34 метра, полное водоизмещение — 33,54 тыс. тонн, мощность реактора 60 МВт. Суда этого проекта способны преодолевать лед толщиной 2,8 метра.

Головной ледокол серии "Арктика" был спущен на воду в июне 2016 года.

Согласно проекту Росатомфлот должен получить еще два ледокола этого типа - «Сибирь» «Урал» будут сданы в 2020 и 2021 годах соответственно.