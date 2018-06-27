РСЗО «Торнадо-Г» вышла на международный рынок вооружений

Реактивная система залпового огня «Торнадо-Г» вышла на международный рынок вооружений. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации Ростех.

«НПО "СПЛАВ", получил необходимые разрешения на демонстрацию РСЗО "Торнадо-Г" за рубежом. Планируется, что система заинтересует потенциальных зарубежных заказчиков и в перспективе сможет заменить системы “Град”, которые стоят на вооружении более чем 60 стран мира», - говорится в сообщении.

«Торнадо-Г» — российская модернизированная реактивная система залпового огня, созданная на базе РСЗО «Град». Отличия «Торнадо-Г» от своей предшественницы заключаются в повышенной эффективности стрельбы, более мощных боеприпасах, а также наличии автоматизированных систем наведения, прицеливания, топопривязки и навигации.

«Торнадо-Г» по сравнению с «Градом» имеет увеличенную в 2 раза массу головной части снаряда, чье поражающее действие, как следствие, выше от двух до шести раз.