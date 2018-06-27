Шойгу: реорганизация военно-научного комплекса завершена

Реорганизация военно-научного комплекса в Вооруженных Силах России завершена, создан Главный научно-исследовательский центр робототехники, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

«В качестве самостоятельных начали функционировать семь научных организаций. В высших учебных заведениях Министерства обороны создано семь крупных научных подразделений, которые решают весь спектр научных задач в интересах военной безопасности страны», - сказал министр.

Он также подчеркнул, что с 2013 года при научно-исследовательских институтах и военных академиях сформировано 16 научных рот, четыре из них - в этом году. Большое внимание уделяется повышению потенциала научно-исследовательских организаций.

«Благодаря принятым мерам количество военных ученых - кандидатов и докторов наук - увеличилось с 16% до 47%, на треть возросла эффективность научной работы и в два раза сократились сроки внедрения ее результатов», - сказал Шойгу.

Министр также напомнил, что «для поиска, развития и быстрой реализации передовых идей и прорывных технологий в интересах укрепления обороноспособности страны создается Военный инновационный технополис «ЭРА».