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Создание проекта российского скоростного вертолета близится к завершению

Александр Пешков
12:13 27.06.2018
Разработчик сформировал свои предложения по облику российского скоростного вертолета, который создается в интересах Минобороны РФ.
Создание проекта российского скоростного вертолета близится к завершению
Фото: РИА Новости

Разработка аванпроекта скоростного боевого вертолета по заданию Министерства обороны РФ практически завершена, разработчик сформировал свои предложения по облику машины. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«"Вертолеты России" завершают разработку аванпроекта скоростного боевого вертолета (СБВ) по заданию Минобороны РФ», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что первый опытный прототип скоростного вертолета поднимется в воздух в 2019 году. В данный момент на базе вертолета Ми-24 в России создана летающая лаборатория, на которой проходят испытания в том числе лопасти несущего винта.

В феврале текущего года генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский сообщал, что концепция машины будет представлена осенью.

Тогда Богинский особо подчеркнул, что «в данный момент идет соревнование двух конструкторских школ, которые доказывают преимущество той или иной схемы вертолета».

В России существуют две основных производителя вертолета - Московский Вертолетный Завод им. М.Л. Миля и АО «Камов», которые входят в холдинг «Вертолеты России». Основное различие в подходе к строительству вертолетов относится к их схеме - соосной у вертолетов «Ка» и обучной у завода им. Миля.

В ноябре 2017 года генеральный конструктор ОАО «Камов» Сергей Михеев сообщил ТРК "Звезда", что по его мнению скоростной вертолет должен строится по соосной схеме.

В качастве двигателя на вертолете предполагается использовать модернизированный ВК-2500М.

Отметим, программа создания скоростного вертолета существует в том числе и за рубежом. Так, фирма Sikorsky создала разведывательный скоростной вертолет S-97 Raider, построенный по соосной схеме. Максимальная скорость - порядка 444 километров в час.

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