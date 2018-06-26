Выпуск новейших вертолетов «Ансат» будет значительно увеличен - производитель

Казанский вертолетный завод (КВЗ) планирует увеличить объемы выпуска многоцелевого вертолета «Ансат» до 30 машин в год, следует из годового отчета предприятия.

«Существенным направлением являются работы по модернизации вертолета "Ансат", позволяющие довести его характеристики до уровня мировых образцов, а объемы выпуска - до 30 вертолетов в год» , - говорится в документе.

Ранее гендиректор «Вертолетов России» Андрей Богинский сообщал, что холдинг планирует запустить в производство доработанную версию многоцелевого вертолета «Ансат» во второй половине 2019 года.

На выставке HeliRussia-2018 был представлен доработанный образец «Ансата» с птицестойким остеклением, медицинским модулем и композитным капотом. Конструкторы добились снижения веса обновленной машины более чем на 100 килограмм.

«Ансат» - легкий двухдвигательный газотурбинный многоцелевой вертолет класса 7-9 мест - разработан Конструкторским бюро при ПАО «Казанский вертолетный завод» (КВЗ) по одновинтовой схеме с рулевым винтом. Вертолет может перевозить 1300 килограммов полезной нагрузки в кабине. Первый прототип вертолета был собран в мае 1997 года. Первый полет совершен в 1999 году. «Ансат» используется в ВКС РФ для обучения пилотов, а также в МЧС России и ВЦМК «Защита».