Названы самые популярные боевые самолеты РФ на международном рынке
В Объединенной авиастроительной корпорации рассказали, какие боевые российские самолеты пользуются популярностью на международном рынке.
Фото: Минобороны РФ
В ближайшие годы наибольшим успехом на международном рынке будут пользоваться самолеты семейств Су-30/35, МиГ-29 и Як-130. Об этом говорится в годовом отчете корпорации.
«При этом кроме традиционных покупателей российских самолетов велика вероятность существенного расширения их числа», - говорится в документе.
Всего для иностранных и российских заказчиков ОАК планирует произвести 2450 военных самолетов до 2035 года.
В отчете также сообщается, что в 2017 году ОАК поставила заказчикам 94 боевых самолета.