Названы самые популярные боевые самолеты РФ на международном рынке

В ближайшие годы наибольшим успехом на международном рынке будут пользоваться самолеты семейств Су-30/35, МиГ-29 и Як-130. Об этом говорится в годовом отчете корпорации.

«При этом кроме традиционных покупателей российских самолетов велика вероятность существенного расширения их числа», - говорится в документе.

Всего для иностранных и российских заказчиков ОАК планирует произвести 2450 военных самолетов до 2035 года.

В отчете также сообщается, что в 2017 году ОАК поставила заказчикам 94 боевых самолета.