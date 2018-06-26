В ОАК рассказали о планах разработки сверхтяжелого самолета

Проектирование сверхтяжелого траспортного самолета для замены Ан-124 «Руслан» пока не планируется. Об этом «Звезде» сообщили в пресс-службе Дивизиона транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации.

«Эскизное проектирование самолета на замену Ан-124 в настоящее время не планируется» , - говорится в сообщении.

В пресс-сулжбе уточнили, что в рамках технико-экономического обоснования программы СТВТС (сверхтяжёлый военно-транспортный самолет) разрабатываются меры по поддержанию исправности парка Ан-124 и Ил-76.

Ранее информагентство РИА Новости сообщило, что ОАК в этом году начнет разработку эскизного проекта сверхтяжелого транспортного самолета на замену Ан-124 «Руслан».

О начале производства нового тяжелого военно-транспортного самолета стало известно 20 июня 2016 года. Тогда исполнительный директор ульяновского авиастроительного предприятия «Авиастар-СП» Андрей Капустин заявил, что данный проект находится в стадии разработки.