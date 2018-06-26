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Летчик Су-24 рассказал о сложнейшей дозаправке в воздухе

Александр Пешков
11:06 26.06.2018
Пилот бомбардировщика Су-24 рассказал, как выполняется один из самых сложных элементов летной подготовки - дозаправка в воздухе.
Фото: Минобороны РФ

Полеты с отработкой дозаправки топливом в воздухе проходили над Челябинской областью в сложных метеоусловиях, в том числе ночью, на скорости до 550 километров в час.

«Дозаправка - это довольно серьезный и сложный элемент летной подготовки. В сегодняшнем полете был выполнен выход в район дозаправки, встреча с танкером, контактирование, перелив топлива», - рассказал пилот бомбардировщика Су-24 Иван.

Экипажам требовалось подойти на скорости 550 километров в час на расстояние десяти метров к воздушному топливозаправщику Ил-78 и совершить контакт с конусом-датчиком для перелива топлива. После дозаправки экипажи выполнили летное задание по бомбометанию на авиационном полигоне в Курганской области.

Возможность дозаправки в воздухе значительно расширяет радиус применения самолетов, позволяя им действовать как в оперативно-тактической глубине, так и в районах, находящихся на большом удалении от мест базирования.

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