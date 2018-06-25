Огненный кулак ВКС России: на что способна новая ракета С-8ОФП

Сохранив массово-габаритные характеристики своего предшественника советских времен, новая разработка С-8ОФП, которая также получила неофициальное название «Бронебойщик», рассчитана на применение из штатных (стандартных) блоков Б8М-1 и Б8В20-А, но двукратно превосходит ранние модификации С-8 по массе доставляемого к цели взрывчатого вещества и отличается оригинальной боевой частью, действующей как фугасный снаряд пробивного действия.

Отличительной чертой ракетного оружия нового поколения выступает малогабаритный двигатель на высокоэнергетическом топливе. По сравнению с системами предыдущих генераций, энергоотдача от единицы массы топлива удвоилась, а сам двигатель стал гораздо легче и компактнее. Это позволило увеличить массу боевой части в два-три раза при сохранении, а в ряде случаев и увеличении максимальной дальности стрельбы.

Широкое применение на С-8ОФП нашли передовые решения, опробованные ранее на «дальнобойных вариантах» реактивной системы залпового огня «Град» с увеличенной дальностью стрельбы. Соответствующий показатель составляет до 40 километров, вдвое превосходя цифру для первоначальной РСЗО БМ-21, принятой на вооружение в шестидесятые годы. С-8ОФП использует топливо как на «дальнобойном» «Граде», и имеет много с ним общего в плане технологии изготовления. Благо, что принцип действия и устройство ракет авиационных и для РСЗО мало чем отличаются. По большому счету, различие кроется лишь в калибре: 80 миллиметров у авиационного против 122 миллиметров у сухопутного варианта. Цилиндрические части снарядов, как большого диаметра, так и меньшего, раскатываются на одном и том же оборудовании приблизительно по тем же техпроцессам.

Главное отличие - внутри

Впервые С-8ОФП была представлена на суд мировой общественности пять лет назад, на выставках в Индии и Арабском Востоке. Тогда она характеризовалась как «авиационная ракета калибра 80 миллиметров с осколочно-фугасной проникающей боевой частью». Согласно рекламным проспектам, С-8ОФП предназначена для поражения одиночных и площадных (групповых) целей. В частности: живой силы, небронированной и легкобронированной техники как открыто расположенных, так и находящихся в открытых и закрытых фортификационных сооружениях, и надводных кораблей в любых метеоусловиях и в любое время суток, позволяющих осуществлять выполнение боевых операций самолетами и вертолетами фронтовой армейской авиации. Базовые носители: самолеты типа Су-24, Су-25, Су-27, МиГ-23, МиГ-27, МиГ-29, вертолеты типа Ми-8, Ми-24, Ми-28, Ка-50, Ка-52 и другие.

Тульские «оборонщики» приступили к работам над новой авиационной ракетой десять лет назад. Представитель НПО «Сплав» рассказал «Звезде», что к настоящему времени «С-8ОФП прошла испытания, включая очень серьезные, связанные с самолетами и полигонами для стрельб». Он пояснил, что критерии безопасности при стрельбе с летательных аппаратов - более жесткие, чем в случае систем для сухопутных войск, что требует особых усилий со стороны разработчика и испытателей. «Ракета принята на вооружение Вооруженных Сил России, поставки продолжаются», - сообщил источник.

Отличить старые С-8 от нового варианта по внешнему виду могут лишь специалисты. Дело в том, что главное отличие кроется внутри корпуса ракеты. Более современный вариант отличается тяжелой боевой частью, вмещающей почти в два раза больше взрывчатого вещества (при стартовом весе порядка 17 килограмм масса боезаряда составляет 9-9,5 килограмм). А максимальная дальность стрельбы повышена за счет применения «смесевого ракетного твердотопливного топлива» (СРТТ) вместо использованного ранее «балиститного».

СРТТ характеризуется как многокомпонентная взрывчатая система, состоящая из окислителя, связующего-горючего и специальных добавок, получаемая путем механического смешения компонентов с последующим превращением в моноблок, способный к закономерному горению. Чтобы понять значение перехода на новый вид топлива, обратимся к истории.

От бездымного пороха - к смесевому топливу

Боевые ракеты придумали китайцы. Они набивали бамбуковые трубки дымным порохом и, направляя в сторону противника, поджигали их. Порох воспламенялся и, выгорая, сообщал кинетическую энергию снаряду, который большую часть траектории пролетал по инерции. В конце XVIII века индусы ввели важное усовершенствование, изготовив корпус-оболочку из железа. Вскоре ракеты появились в Европе, но широкого применения не получили из-за низких энергетических характеристик тогдашнего пороха. Кроме дальности стрельбы они уступали ствольной артиллерии и по дальности, и по точности стрельбы.

Большую популярность реактивные системы приобрели с созданием медленногорящего пороха для систем залпового огня. Боевая машина РСЗО способна за считанные секунды обрушить на врага несколько десятков снарядов, - произвести такое же число выстрелов одиночное артиллерийское орудие способно лишь за долгие десятки минут. РСЗО массово применялись всеми противоборствующими сторонами в ходе Второй мировой войны, наиболее успешно - Советской Армией. Помимо сухопутных систем, активно использовались неуправляемые авиационные ракеты - их подвешивали под крыльями штурмовиков Ил-2 и тактических истребителей.

Бурное развитие ракетной техники продолжилось в послевоенное время. Экспериментальные составы сороковых годов послужили основой для СРТТ на базе полимеризующихся веществ. Принципиальное отличие - в изготовлении: если ранее порох заталкивался непосредственно в отдельно изготовленный корпус-оболочку, то смесевой заливается в форму и, застывая, формирует готовый заряд. Начиная с середины пятидесятых, подобная технология нашла широкое применение в тяжелых управляемых ракетах большой и средней дальности. Между тем, разработчики неуправляемого ракетного оружия долгое время продолжали ориентироваться на балиститные топлива, которые продолжали совершенствоваться вплоть до недавнего времени. Сегодня на вооружении передовых в технологическом плане держав мира стоят РСЗО и авиационные неуправляемые ракеты как на балиститном топливе, так и на смесевом.

Использование самых передовых технологий, технологических и конструкторских решений позволило российским «оборонщикам» создать современные неуправляемые ракеты на смесевом топливе, по совокупности качеств значительно превосходящие разработки шестидесятых годов. Среди них выделяется востребованая С-8ОФП. Она поступила на вооружение Вооруженных Сил России и получила паспорт на вариант экспортного облика. Ее твердотопливный заряд при выгорании выделяет гораздо больше энергии, чем у ранее использованного баллистита.

Превосходство в пять-шесть раз

В одном из своих недавних интервью гендиректор концерна «Техмаш» Владимир Лепин сказал, что С-8ОФП должна дополнить семейство неуправляемых авиационных ракет С-8. При этом «по боевым возможностям она превосходит старую штатную ракету в пять-шесть раз». По утверждению Владимира Николаевича, среди особенностей варианта «ОФП» есть и такое: в зависимости от настроек взрывателя, ракета может взрываться перед преградой, при ударе в преграду и за преградой, пробив ее и не разрушившись. Это - новое слово в развитии отечественных неуправляемых ракет для применения с штурмовиков и ударных вертолетов, выражающееся в увеличении их возможности по борьбе с различными видами целей, включая укрепленные и бронированные.

Российские «оборонщики» рассчитывают на получение заказов из-за рубежа. «Данная тема - перспективная, поскольку С-8ОФП по совокупности качеств значительно превосходит своего предшественника», - утверждают представители НПО «Сплав». Но если в России ракеты калибра 80мм для применения с блоков Б8М-1, Б8В20-А (по двадцать пусковых труб в каждом) и Б8В7 (семь труб) выпускает только «Техмаш», на международном рынке можно найти подобную продукцию и от иностранных компаний. Получить заказ можно, предложив лучшие, чем у конкурентов, условия. В этой связи у С-8ОФП есть шанс, коль скоро она по боевым качествам в разы превосходит как старые советские изделия, так и их подделки.