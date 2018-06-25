В России пересматривают идею создания морского беспилотника с ядерной энергоустановкой

Генеральный конструктор российского торпедного оружия академик Шамиль Алиев рассказал о пересмотре идеи создания сверхмощной торпеды с ядерным боезарядом.

«Сейчас заново пересматриваются взгляды Сахарова на изготовление торпед длиной 24 метра, диаметром 1,5 метра с ядерной боеголовкой, дальностью хода 50 километров», - сказал Алиев в интервью РИА Новости.

По словам Алиева, межконтинентальная дальность «Посейдона» может достигаться за счет ядерной энергетической установки.

Ранее сообщалось, что комплекс поступит на вооружение армии России в 2027 году.

В марте этого года президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что в России создан беспилотный подводный аппарат, который может двигаться на сверхбольшой глубине и преодолевть межконтинентальное пространство. По результатам голосования на сайте Минобороны России данная разработка получила название «Посейдон».

По мнению военного эксперта Александра Мозгового, подводный беспилотник «Посейдон» сможет уничтожить целое авианосное соединение, ударную группировку или военно-морскую базу.