Первые «Варшавянки» поступят на Тихоокеанский флот осенью 2020 года

Тихоокеанский флот получит две подлодки проекта 636 «Варшавянка» в ноябре 2020 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ежегодный отчет АО «Адмиралтейские верфи».

«Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3, разработчик ЦКБ "Рубин" (две единицы) - ноябрь 2020 года», - говорится в отчете.

Субмарины получили названия «Волхов» и «Петропавловск-Камчатский».

Ранее сообщалось, что первые «Варшавянки» будет переданы военно-морскому флоту в 2019 году.

Подводные лодки проекта 636 являются одними из самых малошумных субмарин в мире. Они вооружены торпедами, минами, а также крылатыми ракетами, которые способны поражать наземные и воздушные цели на расстоянии до полутора тысяч километров. В 2015 году именно «Варшавянки» нанесли удар по террористам в Сирии крылатыми ракетами «Калибр».