Стало известно, когда начнется разработка новейшей атомной подлодки «Хаски»

Опытно-конструкторские работы по созданию атомной подлодки «Хаски» начнутся в 2019 году. Соответствующая информация опубликована в годовом отчете Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения (СПМБМ) «Малахит».

«ОКР по созданию перспективной многоцелевой АПЛ нового поколения, выполнение которой предусмотрено проектом государственной программы вооружения на период 2018-2027 годов, начнется с 2019 года», - говорится в документе.

«Хаски» - российские атомные подводные лодки пятого поколения.

Ранее сообщалось, что завершение строительства первого образца новой АПЛ намечено на 2027 год.