Изготовлены турбины для российского атомного ледокола «Урал»

Турбина ТНД-17 для атомного ледокола «Урал» принята Российским морским регистром судоходства, говорится в сообщении пресс-службы Уральского турбинного завода.

В нем отмечено, что это шестая турбина для серии новых российских ледоколов проекта 22220 - «Арктика», «Сибирь» и «Урал». Для каждого из них УТЗ изготовил по две турбины и два конденсатора.

В сообщении предприятия подчеркнуто, что применение электрической схемы движения значительно повысит маневренность ледоколов и позволит использовать мощность реактора практически мгновенно, без инерции, характерной для традиционных приводов.

В данный момент ведется строительство трех ледоколов проекта 22220: «Арктика», «Урал» и «Сибирь». Первый из них должен выйти на ходовые испытания в конце следующего года.