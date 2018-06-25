Юрий Борисов занял пост зампредседателя Военно-промышленной комиссии РФ

Вице-премьер Юрий Борисов занял пост заместителя председателя Военно-промышленной комиссии РФ (ВПК) и председателя ее коллегии вместо Дмитрия Рогозина, следует из указа президента РФ, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что в состав комиссии также включен Алексей Криворучко, который недавно стал заместителем министра обороны РФ.

Согласно документу, из состава комиссии исключены Рогозин, Владимир Кожин, экс-гендиректор Роскосмоса Игорь Комаров, министр науки и высшего образования Михаил Котюков, экс-глава Минкомсвязи Николай Никифоров, экс-министр транспорта РФ Максим Соколов и бывший заместитель главы МЧС Владимир Степанов.

Ранее президент России Владимир Путин предложил Дмитрию Рогозину возглавить государственную корпорацию «Роскосмос».

Военно-промышленная комиссия РФ создана в 1999 году для организации государственной политики в сфере оборонно-промышленного комплекса, военно-технического обеспечения обороны страны, безопасности государства и правоохранительной деятельности.

В 2007 году комиссия получила право формировать государственный заказ в сфере обороны.

Ранее Дмитрий Медведев выдвинул кандидатуру Юрия Борисова на пост вице-премьера по оборонно-промышленному комплексу.