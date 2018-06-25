Артиллеристы в Сибири получили самоходки 2С7СМ «Малка»

Артиллеристы Центрального военного округа получили на вооружение 12 новейших 203-миллеметровых самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С7СМ, сообщает пресс-служба ЦВО.

Самоходное орудие создано для подавления тылов, уничтожения особо важных объектов и средств ядерного нападения в тактической глубине на расстоянии до 47 км.

Экипаж самоходной артиллерийской установки составляет шесть человек: водитель, командир и артиллеристы.