Вооруженные Силы России оснащены техникой на 98% - Борисов
Вице-премьер, курирующий ОПК, провел первое совместное селекторное совещание руководителей оборонных предприятий и представителей Минобороны.
Уровень технической оснащенности Вооруженных Сил России достиг 98%. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов, курирующий оборонно-промышленный комплекс.
«Сегодня процент оснащенности Вооруженных Сил техникой составляет около 98%, исправность - около 95% и по современности на 1 января текущего года - 59,5%», - заявил Борисов на совместном селекторном совещании руководителей оборонных предприятий и представителей Минобороны.
Он также отметил отсутствие срывов при выполнении гособоронзаказа российскими предприятиями на фоне санкций.
Совещания руководителей предприятий оборонной промышленности и представителей Минобороны станут регулярными и будут проходить раз в месяц.