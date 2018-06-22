Вооруженные Силы России оснащены техникой на 98% - Борисов

Уровень технической оснащенности Вооруженных Сил России достиг 98%. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов, курирующий оборонно-промышленный комплекс.

«Сегодня процент оснащенности Вооруженных Сил техникой составляет около 98%, исправность - около 95% и по современности на 1 января текущего года - 59,5%», - заявил Борисов на совместном селекторном совещании руководителей оборонных предприятий и представителей Минобороны.

Он также отметил отсутствие срывов при выполнении гособоронзаказа российскими предприятиями на фоне санкций.

Совещания руководителей предприятий оборонной промышленности и представителей Минобороны станут регулярными и будут проходить раз в месяц.