Российского робота-подлодку испытают в Арктике и на Черном море

Подлодку-робота, способную три месяца работать в автономном режиме без использования атомной энергии, построят в 2019 году и испытают в Черном море и Арктике. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора Фонда перспективных исследований Игоря Денисова.

«Развернуты работы по созданию демонстратора сверхавтономного необитаемого подводного аппарата. Мы планируем создать аппарат, который без всплытия и без использования ядерной энергетики пройдет Северным морским путем, в том числе и подо льдами», - цитирует агентство Денисова.

Он уточнил, что первый демонстрационный образец должен появиться в конце следующего года. Первые испытания пройдут на Черном море и будут заключаться в преодолении установленного расстояния примерно в две тысячи метров.

Испытания третьего этапа пройдут в Арктике, уточнил Денисов.

«Тренироваться будем в реальных, относительно комфортных условиях, а контрольные эксперименты пройдут в экстремальных», - заявил он.

Гендиректор ФПИ рассказал также, что сейчас разрабатываются и внедряются технологии изготовления двигателей внешнего сгорания, известные как двигатели Стирлинга. В них используются твердые и сжиженные энергоносители.

В перспективе для обеспечения работы подводного роботизированного аппарата такие двигатели смогут выдавать мощность, сопоставимую с ядерной энергетической установкой.