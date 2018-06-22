Бой на предельных высотах: учения экипажей Су-30СМ за 60 секунд

В ходе маневров летчики совершили экстренный взлет для ухода от авиаудара условного противника, после чего провели воздушные бои на предельных высотах.

Экипажи подавили вражеский огонь и приземлились на запасном аэродроме в Тверской области. Наземные службы провели дозаправку, обслуживание техники, пополнили боезапас.

Также многофункциональные истребители нанесли удар по наземным целям «неприятеля».

Су-30СМ - многофункциональный двухместный истребитель. Основная задача - завоевание господства в воздухе, однако он может использоваться и для нанесения ударов по наземным и надводным целям.

Создавался на базе Су-27УБ. Благодаря появлению РЛС с активной антенной решеткой стало возможной передача истребителю части функций самолета дальнего радиолокационного обнаружения при управлении группой. При этом наличие одного такого самолета давало колоссальное преимущество, а кроме того, позволяло исключить самолет ДРЛО из боевых порядков.

Первый полет самолет совершил в 1989 году, а в 1992 году начато его серийное производство. Су-30СМ - модификация самолета для российских ВКС.