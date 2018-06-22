Стали известны подробности о новой машине РХБ-разведки на базе «Тигра»

РХМ-8 создана на базе бронеавтомобиля «Тигр», а РХМ-9 - на базе бронетранспортера. Приборы машин - полностью отечественного производства.

«В машинах будут стоять новые приборы, вплоть до спектрографов российского производства. Также там будут стоять приборы биологической разведки нового поколения», - рассказал Кириллов.

По его словам, машины смогут выполнять задачи как в условиях радиоактивного, так и в условиях химического и биологического заражения.

Ранее сообщалось, что машины РХМ-8 и РХМ-9 будут представлены в рамках форума «Армия-2018».