Стали известны подробности о новой машине РХБ-разведки на базе «Тигра»
Начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-майор Игорь Кириллов сообщил ТРК «Звезда» подробности о новых машинах радиационной, химической и биологической разведки РХМ-8 и РХМ-9.
Фото: Vitaly V. Kuzmin
РХМ-8 создана на базе бронеавтомобиля «Тигр», а РХМ-9 - на базе бронетранспортера. Приборы машин - полностью отечественного производства.
«В машинах будут стоять новые приборы, вплоть до спектрографов российского производства. Также там будут стоять приборы биологической разведки нового поколения», - рассказал Кириллов.
По его словам, машины смогут выполнять задачи как в условиях радиоактивного, так и в условиях химического и биологического заражения.
Ранее сообщалось, что машины РХМ-8 и РХМ-9 будут представлены в рамках форума «Армия-2018».