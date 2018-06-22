Стало известно, когда войска РХБЗ получат нового робота-разведчика

Стало известно, когда войска войска радиационной, химической и биологической защиты получат новый робототехнический комплекс. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-майор Игорь Кириллов.

«Робототехнический комплекс для войск РХБЗ в данный момент проходит государственные испытания, и в следующем году планируется его принятие на вооружение», - сообщил телеканалу «Звезда» генерал-майор.

Кириллов также отметил, что в бригадах РХБЗ уже есть робототехнический комплекс, который был апробирован и выполняет свои задачи, в том числе в Сирии.

В прошлом году сообщалось, что робот будет на гусеничном ходу и сможет собирать пробы и проводить визуальную оценку местности.

Изделие сможет дистанционно управляться по радиоканалу до трех километров и по проводному каналу до 500 метров и будет использоваться там, где «нежелательно использовать личный состав».