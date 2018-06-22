ВС РФ оснащаются современными беспилотниками «Элерон-3СВ»

Проходящий в Коломне на базе полигона Ларцевы Поляны Всеармейский конкурс «Соревнования расчетов беспилотных летательных аппаратов» вызвал большой интерес у посетителей. В центре их внимания оказался комплекс «Элерон-3СВ», широко применяемый в беспилотной авиации Минобороны РФ.

Точкой отсчета эксплуатации комплекса «Элерон-3СВ» можно считать 2012 год – именно тогда начались его государственные испытания в интересах военного ведомства.

«Элерон-3СВ» предназначен для воздушной разведки, выдачи данных для целеуказания ударным средствам, а также для ретрансляции радиосигналов.

В программном обеспечении комплекса реализовано несколько базовых алгоритмов поведения машины, что позволяет выполнять полеты в различных режимах, в том числе автономном или радиокомандном. Кроме того, предусмотрен режим автоматического возврата к месту старта.

Для управления беспилотником и получения с него информации в реальном времени используются закрытые цифровые каналы связи и управления. Он может действовать в широком диапазоне высот и температур на удалении 50–80 километров от наземной станции управления. Для навигации используются системы ГЛОНАСС и GPS.

По словам экспертов, общее количество поставленных в вой¬сках беспилотников «Элерон-3СВ» исчисляется сотнями. Все они представляют собой серийно выпускаемые изделия.

В военных округах подразделения беспилотной авиации используются для визуального контроля мероприятий боевой подготовки, наблюдения за объектами военной инфраструктуры, уточнения рельефа местности.

С начала прошлого месяца в общевойсковых объединениях Восточного военного округа расчеты беспилотных летательных аппаратов выполнили облет более 90 военных городков и полигонов с целью мониторинга обстановки, сообщает Министерство обороны РФ.