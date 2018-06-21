Стало известно, когда начнутся ходовые испытания атомного ледокола «Арктика»

Ходовые испытания ледокола начнутся в конце следующего года. Об этом сообщил в четверг генеральный директор Балтийского завода Алексей Кадилов на межведомственном совещании по развитию промышленного и научного потенциала Санкт-Петербурга в освоении арктической зоны.

По словам Кадилова, после завершения испытаний ледокол вернется в Мурманск в декабре месяце. Сроки передачи ледокола заказчику не уточняются.

Ранее сообщалось, что на Балтийском заводе начались швартовые испытания «Арктики». При этом сдача ледокола Росатомфлоту была намечена на 2019 год.

Ледокол проекта 22220 (не путать с одноименным ледоколом проекта 10520) создан для проводки судов и караванов судов во льдах, их буксировки и спасательных работ. Судно имеет размеры 173 метра в длину и 34 в ширину, водоизмещение в 33,5 тысячи тонн и способно ломать льды толщиной до 2,9 метра.

Согласно проекту, Росатомфлот должен получить еще два ледокола этого типа – «Урал» и «Сибирь» будут сданы в 2019 и 2020 годах соответственно.

Торжественный спуск головного ледокола серии на воду состоялся в июне 2016 года. В мае текущего года на него был загружен турбогенератор.

Атомный ледокол — морское судно-атомоход с ядерной силовой установкой, созданное для использования в водах, круглогодично покрытых льдом. Единственной страной, которая обладает флотом атомных ледоколов является Россия. В данный момент в эксплуатации находятся ледоколы «Таймыр», «Вайгач», «Севморпуть» (Транспортное судно ледового класса), «Ямал». Срок эксплуатации большинства из них закончится в ближайшие годы.

В будущем предполагается создание ледоколов проекта 10510 «Лидер» мощностью 120 МВт на валу. Предположительно, этот ледокол позволит вести суда массой до 170 тысяч тонн со скоростью примерно 12 узлов в двухметровом льду. Это в свою очередь позволит обеспечить круглогодичную навигацию и вывоз углеводородов на восток.