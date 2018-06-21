Крупнейший танковый вододром испытывают в Омске

Испытания крупнейшего в России танкового вододрома завершаются в Омске. Об этом сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

«Промышленные испытания уникального для Вооруженных Сил России танкового вододрома проходят на базе Омского автобронетанкового инженерного института», - говорится в сообщении.

Длина вододрома составляет 120 метров, ширина - 70 метров, а глубина - пять метров.

Такие габариты объекта позволяют военнослужащим отрабатывать преодоление водных преград на танках и боевых машинах пехоты, а также проводить тренировки по экстренной эвакуации и затоплению боевых машин.

Ранее максимальная длина вододрома, уточнили в пресс-службе ЦВО, не превышала 100 метров.