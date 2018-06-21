БМПТ «Терминатор» получит снаряды с управляемым подрывом

БМПТ «Терминатор» смогут применить 30-миллиметровые снаряды с управляемым воздушным подрывом, работы по созданию этих боеприпасов находятся на завершающем этапе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу научно-производственного объединения «Техмаш».

«В интересах Сухопутных войск Вооруженных Сил РФ для БМПТ в настоящее время завершаются работы по созданию комплекса с 30-миллиметровыми снарядами управляемого подрыва», - говорится в сообщении.

БМПТ «Терминатор» предназначена для ведения маневренных боевых действий в составе танковых и мотострелковых подразделений в качестве многоцелевого боевого средства в условиях применения ядерного оружия и других видов оружия массового поражения.

Машина действует в танковых порядках, однако может быть и полноценной боевой единицей.

Была представлена на параде Победы 9 мая 2018 года в Москве.