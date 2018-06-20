Стало известно, когда Россия начнет строить собственные вертолетоносцы

Проектирование и строительство универсальных десантных кораблей (УДК, вертолетоносцев) в России начнется после 2020 года, когда будет завершено проектирование нового большого десантного корабля. Об этом сообщил заместитель главкома ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук.

«Эти корабли предусмотрены программой кораблестроения и будут построены во втором этапе реализации этой программы, после 2020 года. Проектирование УДК начнется после того, как мы выполним проектирование большого десантного корабля», - сообщил журналистам вице-адмирал.

Ранее Минобороны РФ и ОСК договорились о начале строительства отечественных вертолетоносцев в 2020 году на заводе «Северная верфь». Всего планируется создать два таких корабля: первый должен быть передан флоту в 2024 году, второй - в 2026 году.