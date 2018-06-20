Минобороны получило второй воздушный пункт управления на базе Ту-214

Среднемагистральный самолет Ту-214 ПУ-СБУС передан в эксплуатацию Минобороны России, говорится в сообщении компании ПАО «Туполев».

Данным самолет является вторым Ту-214, построенный в данной модификации по заказу Минобороны России. Первый Ту-214 ПУ-СБУС был передан в эксплуатацию 26 марта 2018 года.

Всего на казанском филиале ПАО «Туполев» построено 30 самолетов Ту-214 различных модификаций.

Ту-214 – магистральный узкофюзеляжный двухдвигательный самолет. Основное назначение специальной модификации Ту-214 ПУ-СБУС - обеспечение дополнительных каналов связи абонентам.