Строительство второй стартовой площадки на космодроме Восточный начнется в мае
Строительство второй площадки будут вести работники, возводившие объекты первой очереди.
Фото: vostokdrom. ru
Строительство второй стартовой площадки на космодроме Восточный начнется в мае. Соответствующее распоряжение сделал Дмитрий Рогозин.
«Самый главный вопрос на повестке - как можно быстрее развернуть работы второго этапа, то есть строительство стартовой площадки под "Ангару", технического комплекса и сопутствующей инфраструктуры. Обязательно нужно начать стройку в мае этого года», - сказал Рогозин в ходе заседания комиссии по вопросам строительства космодрома Восточный.
Рогозин поручил по аналогии со строительством первой очереди Восточного создать постоянно действующий оперативный штаб прямо на месте и выразил надежду, что это позволит избежать аврального режима, в котором достраивалась первая очередь космодрома.