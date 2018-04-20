Строительство второй стартовой площадки на космодроме Восточный начнется в мае. Соответствующее распоряжение сделал Дмитрий Рогозин.

«Самый главный вопрос на повестке - как можно быстрее развернуть работы второго этапа, то есть строительство стартовой площадки под "Ангару", технического комплекса и сопутствующей инфраструктуры. Обязательно нужно начать стройку в мае этого года», - сказал Рогозин в ходе заседания комиссии по вопросам строительства космодрома Восточный.

Рогозин поручил по аналогии со строительством первой очереди Восточного создать постоянно действующий оперативный штаб прямо на месте и выразил надежду, что это позволит избежать аврального режима, в котором достраивалась первая очередь космодрома.