Герасимов представил коллегам из семи стран СНГ новейшие разработки российского ОПК

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе совещания начальников Генштабов стран СНГ представил коллегам из семи стран перспективные разработки российского оборонно-промышленного комплекса.

«Вашему вниманию были представлены современные образцы вооружения и военной техники. Уверен, что знакомство с достижениями российского военно-промышленного комплекса и перспективными разработками, которые реализуются в военной сфере, было для вас интересным и полезным», - сказал Герасимов на заседании Комитета начальников штабов.