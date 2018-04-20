Испытания нового беспилотника VRT300 начались в России
В России начались стендовые испытания беспилотного вертолета VRT-300. Перейти к летным испытаниям аппарата планируется в конце текущего года.
Фото: Алексей Даничев / РИА новости
Вертолет VRT300 создается для ряда российских компаний и ведомств.
Максимальный взлетный вес составляет порядка 300 килограммов. Ее основная задача - дистанционного зондирования земли.
БПЛА будет использоваться для развития транспортной системы Северного морского пути и при освоении Арктики.
Беспилотник оснащен бортовым радиолокатором бокового обзора X-диапазона высокого разрешения, который позволяет оперативно оценить динамику ледовой обстановки.