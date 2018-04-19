Подписан контракт на поставку первого самолета МС-21

Объединенная авиастроительная корпорация и авиакомпания «ИрАэро» заключили контракт на поставку первого серийного среднемагистрального самолета МС-21, его производство начато на авиазаводе «Иркут». Об этом в ходе послания Законодательному собранию заявил глава Иркутской области Сергей Левченко.

«Мы договорились с ОАК, что первый серийно построенный самолет будет работать в Иркутской области. Соответствующий контракт уже подписан с авиакомпаний "ИрАэро"», - сообщил губернатор, передает ТАСС.

По его словам, в настоящее время на заводе идет производство деталей для пяти первых серийных машин в соответствии с графиком.

«В 2020 году стоит задача выпуска десяти самолетов, к 2023 году - 35 и к 2025-2026 годам - выход на максимальный объем», - добавил Левченко.

Сейчас «Иркут» разрабатывает МС-21-300, в конце мая прошлого года этот самолет совершил первый полет. Отмечается, что первые поставки МС-21-300 планируются на 2019 год.

Авиакомпания «ИрАэро» базируется в международном аэропорту Иркутск. Дополнительные аэропорты базирования находятся в Магадане, Новосибирске и Якутске. Выполняет чартерные, регулярные и грузовые перевозки по России, а также по странам ближнего зарубежья.