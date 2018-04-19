Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ОПК

Подписан контракт на поставку первого самолета МС-21

Александра Арсентьева
10:53 19.04.2018
В настоящее время идет производство деталей для пяти первых серийных машин в соответствии с графиком.
Фото: irkut.com / Global Look Press
Видео: Дмитрий Рогозин/ Facebook

Объединенная авиастроительная корпорация и авиакомпания «ИрАэро» заключили контракт на поставку первого серийного среднемагистрального самолета МС-21, его производство начато на авиазаводе «Иркут». Об этом в ходе послания Законодательному собранию заявил глава Иркутской области Сергей Левченко.

«Мы договорились с ОАК, что первый серийно построенный самолет будет работать в Иркутской области. Соответствующий контракт уже подписан с авиакомпаний "ИрАэро"», - сообщил губернатор, передает ТАСС.

По его словам, в настоящее время на заводе идет производство деталей для пяти первых серийных машин в соответствии с графиком.

«В 2020 году стоит задача выпуска десяти самолетов, к 2023 году - 35 и к 2025-2026 годам - выход на максимальный объем», - добавил Левченко.

Сейчас «Иркут» разрабатывает МС-21-300, в конце мая прошлого года этот самолет совершил первый полет. Отмечается, что первые поставки МС-21-300 планируются на 2019 год.

Авиакомпания «ИрАэро» базируется в международном аэропорту Иркутск. Дополнительные аэропорты базирования находятся в Магадане, Новосибирске и Якутске. Выполняет чартерные, регулярные и грузовые перевозки по России, а также по странам ближнего зарубежья.  

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Битва технологий: кто первым получит истребитель пятого поколения
Дата19.04.2018, 12:42
Битва технологий: кто первым получит истребитель пятого поколения
Морской бой с кораблями «противника»: впечатляющие кадры учений Каспийской флотилии
Дата19.04.2018, 00:00
Морской бой с кораблями «противника»: впечатляющие кадры учений Каспийской флотилии
РФС произвел масштабные перестановки в судейском корпусе после скандала со Смоловым
Дата18.04.2018, 10:45
РФС произвел масштабные перестановки в судейском корпусе после скандала со Смоловым
Сквозь стену огня: тренировка саперов-штурмовиков
Дата30.03.2018, 07:20
Сквозь стену огня: тренировка саперов-штурмовиков
«Таран», «Пищаль» и «Сапсан»: разработано новое оружие, «сводящее дроны с ума»
Дата19.04.2018, 09:47
«Таран», «Пищаль» и «Сапсан»: разработано новое оружие, «сводящее дроны с ума»
Самый мощный в мире: на Урале восстановили уникальный пятибашенный танк Т-35
Дата17.04.2018, 16:34
Самый мощный в мире: на Урале восстановили уникальный пятибашенный танк Т-35
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Выбор редакции
Выбор редакции
12:43 В стране и мире
Google убрал возможность обхода блокировок через свои сети
12:34 В стране и мире
мнение
Это все комплексы Макрона: эксперт объяснил действия Франции в Сирии
12:23 Армия
Видео
Минобороны РФ приняло на управление спутник «Космос-2526»
11:27 В стране и мире
В США опасаются возможной реакции РФ на пролет ракет над ее территорией
09:15 Армия
Видео
Большая контрольная проверка: эффектные кадры учений ВДВ в Ульяновске
События дня
События дня
ПМЭФ-2018
«дело Скрипаля»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
На лунной фотографии NASA нашли «корабль пришельцев»: видео Видео
На лунной фотографии NASA нашли «корабль пришельцев»: видео
Разъяренная толпа устроила «суд Линча» и бросила насильника в клетку с крокодилами Видео
Разъяренная толпа устроила «суд Линча» и бросила насильника в клетку с крокодилами
Спасенный от неминуемой смерти ретривер расплакался: трогательное видео Видео
Спасенный от неминуемой смерти ретривер расплакался: трогательное видео
Депутаты Верховной рады устроили кровавую бойню на телешоу Видео
Депутаты Верховной рады устроили кровавую бойню на телешоу
СМИ: найдена «подлодка Гитлера», на которой он якобы сбежал в Южную Америку Видео
СМИ: найдена «подлодка Гитлера», на которой он якобы сбежал в Южную Америку
Полз три дня и умер: бойцы ВСУ бросили раненого командира умирать, забрав у него автомат Видео
Полз три дня и умер: бойцы ВСУ бросили раненого командира умирать, забрав у него автомат
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.