Для транспортной авиации создан новый источник энергии

«Технодинамика» завершает подготовку к комплексным испытаниям экспериментальных образцов синхронных генераторов, включая функциональные, механические и тепловые испытания, говорится в сообщении компании.

«В перспективе такие агрегаты можно будет устанавливать на широкий спектр летательных аппаратов, от МС 21 и широкофюзеляжных дальнемагистральных в гражданской авиации до транспортных самолетов», - сообщил генеральный директор «Технодинамики» Игорь Насенков.

По словам Насенкова, серийное производство генераторов типа ГСР-90/120 поможет существенно снизить зависимость российского авиастроения от иностранных комплектующих.

В сообщении также отмечено, что главное отличие установки - возможность ее применения на борту летательного аппарата без привода постоянной частоты вращения в диапазоне от 10 800 до 24 000 оборотов в минуту.