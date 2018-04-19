Минобороны РФ получило для испытаний Ту-95МС с модернизированной силовой установкой

Компания «Туполев», входящая в состав Объединенной авиастроительной корпорации, передала на государственные совместные испытания Министерству обороны РФ самолет Ту-95МС с модернизированной силовой установкой.

Стратегический ракетоносец Ту-95МС передан Государственному летно-испытательному центру Министерства обороны для проведения государственных совместных испытаний.

Ту-95МС оснащен модернизированными турбовинтовыми двигателями НК-12МПМ разработки и производства ПАО «Кузнецов» и воздушными винтами АВ-60Т производства НПП «Аэросила». Модернизация силовой установки обеспечит увеличение полезной нагрузки самолета, улучшение его взлетных характеристик, дальности полета и других параметров.

Ту-95МС - модернизированная версия самолета Ту-95 (по кодификации НАТО: Bear - «Медведь»). Самый скоростной в мире турбовинтовой серийный самолет-ракетоносец. Он является одним из основных компонентов стратегической ядерной триады Вооруженных Сил Российской Федерации.