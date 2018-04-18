До конца года ВКС России получат десять модернизированных Су-34

Новосибирский авиационный завод выполняет задания гособоронзаказа-2018 с опережением установленных сроков, доложил директор предприятия Сергей Смирнов на едином дне военной приемки.

«В феврале 2018 года поставлены досрочно два многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34, еще два самолета изготовлены, прошли все виды испытаний и готовы к передаче в войска», - сообщил он.

По его словам, до конца года завод изготовит еще десять самолетов данного типа.

«В настоящее время проводятся работы по дооборудованию самолетов Су-34 комплексом разведки, управления и связи "Стрелец", которые повысят боевую эффективность машин при выполнении специальных задач», - пояснил Смирнов.

Ранее Сергей Шойгу рассказал о том, сколько ВКС России получили новейших истребителей с начала года.