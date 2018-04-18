С начала года в войска поступили восемь бомбардировщиков Су-34 - Шойгу

В первом квартале 2018 года в войска поступило восемь истребителей-бомбардировщиков Су-34 и 25 вертолетов, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на едином дне военной приемки.

«Предприятия оборонно-промышленного комплекса поставили в войска 23 боевые машины пехоты БМП-3, судно тылового обеспечения "Эльбрус" (проект 23120), два рейдовых катера комплексного аварийно-спасательного обеспечения, десять самолетов и семь вертолетов различного класса и целевого назначения. Помимо этого, с опережением графика поставлены восемь самолетов Су-34 и 25 вертолетов», - уточнил он.

Министр подчеркнул, что в вооруженные силы в плановом порядке поступили бронетанковая, инженерная и автомобильная техника, средства связи, авиационное вооружение, боеприпасы.

По его словам, некоторые из образцов новейшей военной техники впервые примут участие в параде Победы в Москве.