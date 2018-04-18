Рогозин назвал родоначальника нового семейства российских лайнеров
На заседании коллегии Минпромторга РФ вице-премьер обрисовал перспективы гражданского авиастроения.
Фото: uacrussia.ru
За новым российским самолетом МС-21 огромное будущее, считает вице-премьер Дмитрий Рогозин.
«Наша первая ласточка - это МС-21, за этим самолетом огромное будущее, потому что он является родоначальником целого семейства среднемагистральных самолетов», - сказал он на заседании коллегии Минпромторга РФ.
По его словам, отечественные авиастроители никогда не могли примириться с тем, что российское небо заполнено самолетами американского и европейского производства. Поэтому, помимо МС-21, будут активно создаваться ближне- и дальнемагистральные лайнеры.
Напомним, в прошлом месяце завершилось строительство второго опытного образца МС-21-300.