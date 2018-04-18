Рогозин назвал родоначальника нового семейства российских лайнеров

За новым российским самолетом МС-21 огромное будущее, считает вице-премьер Дмитрий Рогозин.

«Наша первая ласточка - это МС-21, за этим самолетом огромное будущее, потому что он является родоначальником целого семейства среднемагистральных самолетов», - сказал он на заседании коллегии Минпромторга РФ.

По его словам, отечественные авиастроители никогда не могли примириться с тем, что российское небо заполнено самолетами американского и европейского производства. Поэтому, помимо МС-21, будут активно создаваться ближне- и дальнемагистральные лайнеры.

Напомним, в прошлом месяце завершилось строительство второго опытного образца МС-21-300.